正しいバッティングを覚えるティー打撃の教え方少年野球の打撃力を伸ばすには、難しい理論を学ぶ前に、バットという道具を自在に扱う基礎能力を育むことが大切だ。土台が不安定なまま技術を詰め込むと、かえって成長を妨げる心配があるため、まずはティー打撃で正しい感覚を養いたい。元プロや専門家の知見から、小学校低学年にも教えたい、基本となるスイング軌道や立ち位置などを整理していこう。・一生懸命引っ張ろうとしても