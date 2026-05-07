フリーアナウンサーの宮粼玲衣（32）が6日、自身のインスタグラムで、第2子出産を報告した。「こどもの日のきのう、第2子となる女の子を出産しました」と報告。「新生児ってこんなに小さかったかな…？フニフニふわふわの赤ちゃん。そしてそんな赤ちゃんをそ〜っとなでては嬉しそうにぴょんぴょん跳ねる息子にも癒されています」とつづりつつ、「にしても息子の赤ちゃんの頃と娘が瓜二つでびっくり」と目を細めた。「