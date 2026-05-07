プロボクシングWBO世界フライ級王者のアンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳、12勝9KO1敗）が7月11日に米サンフランシスコのシビックセンターで同級14位のアンディ・ドミンゲス（28＝メキシコ、13勝6KO1敗）を相手に6度目の防衛戦に臨むことになった。ボクシング史上最多観客数を目指す興行の主催者IVBが6日、YouTubeで発表した。ボクシング興行における従来の最多観客動員記録は、1941年にミルウォーキーのジュノーパーク