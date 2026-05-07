いいストロークは前傾の分、タテ回転に見えるが意識は水平横回転とは 前傾した分、肩がタテに動いて見えるが、意識は水平横回転 イスに座ってのストローク体験で正しいショルダーストローク感覚がつかめたら、それを前傾した状態でやってみましょう。まずは、イスに座った状態でパターを体の正面で構え、そのまま立ち上がり、水平から15度ほど前腕から下げたら徐々に前傾を深くしていきます。こ