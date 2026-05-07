プロがすすめる、クラブ軌道が安定する切り返しの方法 伸びたお腹に力を入れて切り返しをスタート!! ●お腹で切り返せば軌道が安定するテークバック同様、切り返しでも何らかのきっかけが必要です。 これに関しても、タイミングが取りやすい方法でやればいいのですが、私がオススメしているのは、お腹を斜め下に向けることをきっかけにする方法です。 テークバックでは、クラブが地面と平行になったとこ