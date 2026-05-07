来週の米中首脳会談を前に中国がイランに海峡再開を要請 来週14日-15日に予定されている米中首脳会談を前に中国はイランにホルムズ海峡の早期再開を要請。習近平国家主席は米中会談において米イランの和平仲介者として自国の外交的地位をさらに強化する構えだ。 中国外相はイランのアラグチ外相に対し、戦闘再開は望ましくない、交渉を継続することが重要だ。平和的解決を求めると伝えた。