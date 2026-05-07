【豪州】 貿易収支（3月）10:30 予想43.0億豪ドル前回56.86億豪ドル（貿易収支) 【ユーロ圏】 ドイツ製造業新規受注（3月）15:00 予想0.9%前回0.9%（前月比) 予想1.6%前回3.5%（前年比) ユーロ圏小売売上高（3月）18:00 予想-0.2%前回-0.2%（前月比) 予想N/A前回1.7%（前年比) 【スイス】 雇用統計（4月）16:00 予想3.1%前回3.1%（失業率（季調前）) 予想