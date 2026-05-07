8:50日銀議事録（3月18日-19日開催分） 15:45コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント出席 16:00ミュラー・エストニア中銀総裁、議会出席 16:15デギンドスECB副総裁、欧州金融会議出席 ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席 8日0:00米NY連銀インフレ期待（4月） 1:30デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演 2:00カシュカリ・ミネアポリス