トランプ米大統領原油200ドルでも米イラン戦争の価値はあった トランプ米大統領は、原油価格が仮に200ドルまで上がったとしても米イラン戦争はそれだけの価値があったはずだとコメントした。 原油はもっと上がると思っていた、250ドルくらいになると思ってた。でも現在100ドル程度だ。