【上海＝田村美穂】日中関係が悪化する中でも、日本のアニメ関連のイベントが人気だ。若者を中心に日本文化に親しむ人が増え、政府の対日批判を冷静に受け止めているとみられる。中国で労働節（メーデー）の大型連休が始まった１日、上海中心部の公園では「ポケットモンスター」関連のイベントが開かれ、人気キャラクター「ピカチュウ」の模型の前で親子連れらが撮影を楽しんだ。家族３人で来園したＩＴ会社員、張潔さん（３