「いただきシャス！」ポーズをとる真弓孟之（左）と山中一輝（右） ◆「newsおかえり」金曜日AmBitiousコーナーが大幅リニューアル行き先は「街ゆく人のレシート」次第！？ 予測不能のガチすぎるグルメロケがスタート！ ABCテレビで放送中のニュース情報番組「news おかえり」（毎週月～金曜 午後3時40分～関西地区で放送中）は、この春で放送5年目に突入する。さら