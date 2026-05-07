フリーアナウンサーの中川安奈（32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。元五輪スケーターと人気アーティストのライブに行った様子を投稿した。自身のインスタグラムで「美姫さんと50TAのライブへ」と題して投稿した。「会場の一体感がすごくて楽しかった。ライブ前にお茶、終わってからの夜ごはん。丸1日ご一緒できて幸せでした」と白ノースリーブ姿で安藤美姫との2ショットを公開した。ハッシュタグでは「#ふぃふみ