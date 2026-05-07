【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】米大リーグは６日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのアストロズ戦に１番指名打者で出場し、三回に２６打席ぶりの安打となる右翼線二塁打、五回には左前適時打を放ち、４打数２安打１打点、１四球だった。安打、複数安打ともに６試合ぶり。ドジャースは１２―２で大勝し、３カードぶりに３連戦を勝ち越した。大谷がようやく長いトンネルを抜けた。一回の第１打席は空振