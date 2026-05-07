◇インターリーグドジャース12−2アストロズ（2026年5月6日ヒューストン）ドジャースのアンディ・パヘス外野手（25）が6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦に「6番・中堅」で先発出場。自身初の1試合3本塁打と大暴れし、チームの大勝に貢献した。まずは3−1で迎えた3回2死一、二塁の第2打席で相手先発・マクラーズの内角高めシンカーを振り抜き、左翼スタンドへ豪快な6号3ラン。打った瞬間、本塁打を確信しバット