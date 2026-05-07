床暖房や壁面収納など、住まいの質を高める住宅設備のオプション。住宅展示場やSNSではトレンドのオプションが目を引き、予算を超えてでも採用や検討に踏み切る人も少なくない。そんな中、住宅のプロが『付けても使わなくなる後悔オプション』を解説した動画が反響を集めている。投稿者で、家づくりの情報を発信する「HAPINICE（@hapinice）」こと、創業約60年の工務店社長・林拓未さんに話を聞いた。【画像】プロが指摘、後悔す