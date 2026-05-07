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【欧州CL準決勝第2戦】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 1-1(前半0-1)パリSG<得点者>[バ]ハリー・ケイン(90分+4)[パ]ウスマン・デンベレ(3分)<警告>[バ]ヨナタン・ター(33分)、ルイス・ディアス(78分)、ヨシュア・キミッヒ(90分+7)[パ]ヌーノ・メンデス(8分)、フビチャ・クバラツヘリア(45分+3)、マルキーニョス(86分)└王者パリSG、バイエルンを合計6-5撃破で欧州CL連覇に王手!! 決勝で初制覇狙うアーセナルと激突