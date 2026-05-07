[5.6 欧州CL準決勝 バイエルン 1-1 パリSG]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は6日、準決勝第2戦を行い、昨季王者のパリSG(フランス)がバイエルン(ドイツ)を2試合合計6-5で破った。前半3分にFWウスマン・デンベレが先制点を決めた後、緊迫した試合は最終盤にFWハリー・ケインのゴールで同点となったが、パリSGが第1戦でのアドバンテージを死守。決勝戦は連覇を狙うパリSGと、初制覇を狙うアーセナル(イングランド)との対戦が決ま