男性と会っているときの雰囲気は悪くないのに、その後につながらない。「感じはいい」と言ってもらえるのに、なぜか印象に残らない。そんなときは“魅力がない”のではなく、“伝わり方で損している状態”になっている可能性があります。感じていることを“言葉にしていない”楽しいと思っていても、それを言葉にせず流していませんか？うなずくだけ、笑うだけでは、男性にはどこが良かったのかが伝わりません。「それ好きです」「