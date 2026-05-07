太っているわけではないのに、なぜか背中が重たく見える。その原因は“姿勢のクセ”かもしれません。丸まった背中や硬くなった肩甲骨まわりは、動かさないままだと滞りやすく、見た目の印象に直結します。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【猫ねじりのポーズ】。背中をほぐしながら整え、スッキリとした上半身へ導きます。【STEP１】土台をつくる四つん這いになり、手は肩の真下、膝は腰の真下にセット。背骨を長く保ち、