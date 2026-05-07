季節の変わり目、「疲れが抜けない」「気分が落ち込む」「体が重い」と不調を感じる大人世代の女性は少なくありません。その原因の多くは、自律神経の乱れによるもの。そんな時におすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【ウォーリア２】です。下半身をしっかり安定させながら深く呼吸をすることで、自律神経を整えつつ、お腹・太もも・ヒップを同時に引き締め。忙しい大人女性の“ゆらぎ対策”にぴったりです。体調のゆらぎは「自律神経