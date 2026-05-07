開催：2026.5.7 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 1 - 5 [パドレス] MLBの試合が7日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパドレスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザー、対するパドレスの先発投手はブラッグリー・ロドリゲスで試合は開始した。 4回表、4番 ガビン・シーツ 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでパドレス得点 SF 0-1