芦ノ湖畔を見下ろす高台に立つ【小田急 山のホテル】では『つつじ・しゃくなげフェア 2026』を5月中旬まで開催中。宿泊ゲスト以外でも無料で楽しめます。庭園には3,000株のツツジと300株のシャクナゲが見ごろを迎え、天候がよければ富士山とともに絶景を楽しめます。｜箱根神社のお隣にあるホテル【小田急 山のホテル】の敷地は、明治44年（1911年）に建てられた三菱財閥の岩粼小彌太男爵の別邸跡地。ツツジは数株を合