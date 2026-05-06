好きな男性から大切にされたいのに、なぜかそうはならない。そんな恋を繰り返していませんか？もしかすると、無意識に“都合のいい女”という印象を与えているのかもしれません。そこで今回は、男性が「ナメていい」と感じる女性の特徴を紹介します。いつも笑顔でOKしてくれる「嫌われたくないから」とつい男性の希望を聞き入れてばかりになっていませんか？「断れない＝優しさ」とイメージしがちですが、恋愛においては“自分の意