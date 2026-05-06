特別なことをしているわけではないのに、なぜか続いている関係には、“無意識のルーティン”が生まれているもの。実際、男性は本命相手に対して、行動が少しずつ“習慣化”していきます。マメに連絡するように男性は本命相手には、連絡が特別な行動ではなくなります。「何かあったから連絡する」ではなく、「日常の一部としてやり取りする」状態に変わるのです。この“自然さ”があるかどうかは大きな違いと言えるでしょう。会う流