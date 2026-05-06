いつもアプローチしてくれるのはタチの悪い男性ばかり…。と悩んでしませんか？その場合、もしかしたら、あなたにも何か原因があるのかも。そこで今回は、タチの悪い男を引き寄せてしまう女性の特徴を紹介します。｜押しに弱い押しに弱いタイプの女性はタチの悪い男を引き寄せてしまいます。本当は嫌なのに、しつこく迫られると断れなくなってしまう、男性を傷つけたくないから断れなくなってしまうなどの傾向がもしあるなら、今す