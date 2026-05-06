同じ時間を過ごしているのに、なぜか温度が合わない。自分にとっては大事な関係でも、相手はそこまで重く考えていないように感じる。不倫関係では、そんな違和感を覚えることが少なくありません。その原因は、“優先順位の置き方”の違いでしょう。女性は“関係の位置づけ”を上げやすい女性の場合、やり取りや会っている時間を重ねるほど、その関係を自分の中で大きなものとして捉えやすくなります。日常の中でも意識する時間が増