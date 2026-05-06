「カロリーを抑えれば痩せると思っていました」と話すのは、Nさん（44歳・会社員）。カロリーを意識して食事を選んでいたものの、食後の満足感が続かず、気づけば間食が増えてしまう日々が続いていたといいます。そこでカロリーだけに捉われないように食事内容を調整したことで、体の感覚やリズムに変化が出てきたそうです。“とにかく低カロリー”を優先するあまり、食事の満足感が不足「以前はとにかくカロリーが低いものを選ぶ