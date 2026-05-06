「きちんとヘアケアしているのに、なぜか髪がきれいに見えない」と悩んでいませんか？髪の印象は、トリートメントの量よりも“整え方”の内容でで変わります。今回は、髪がきれいに見える人がやっている３つの習慣をチェックしてみましょう。“乾かし方”を変えている髪がきれいに見える人は、乾かし方が違うもの。ドライヤーは上から風を当てて、根元→中間→毛先の順で乾かします。この順番を守るだけで、表面のまとまりが変わり