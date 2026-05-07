日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。5月7日（木）は、横山裕・郄木菜那・永尾柚乃による茨城・日帰りのんびり旅を特集。最年少・9歳の柚乃ちゃんがポジティブ全開でリードし、それに応える横山・郄木の世代を超えたトリオの息の合った掛け合いは必見！年間100万人以上が訪れる「那珂湊おさかな市場」では、ネタがデカすぎる回転寿司「市場寿し」に潜入。お皿から