ダイエットをしていて、「食事も運動もちゃんと管理しているのに、なぜか変わらない」と感じたことありませんか？体重やカロリーなど、数字を意識することはダイエットにおいて重要な要素。一方で、細かく管理していなくても、自然と体型をキープしている人もいます。その差を生むのが、“何を基準に行動しているか”。今回は、大人世代にとって現実的な整え方を見直します。数字にこだわると“調整しやすいがブレやすい”体重や摂