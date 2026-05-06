コーデは整っているのに、なぜかアカ抜けて見えない。そんなときに見直したいのがバッグです。服や靴を今っぽくアップデートしても、最後に持つバッグが合っていないと、全体の印象はどこか重たく、あるいは頼りなく見えてしまいます。2026年春は、“軽さ・抜け・バランス”がキーワード。バッグも同じように、コーデとの関係性で選ぶことが重要です。▲軽さ・バランス・季節感。どれかがズレると、コーデ全体がぼやけて見えてしま