クルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題で、アルゼンチンの保健当局は6日、船の出発地点でげっ歯類の疫学調査を開始すると発表しました。WHO（世界保健機関）などによりますと、大西洋で航行中のクルーズ船「MVホンディウス」に乗船していた8人がハンタウイルスに感染し、このうち3人が死亡しました。ウイルスはこれまでにアルゼンチンやチリで確認されている「アンデス株」だということです。クルーズ船は4月1日