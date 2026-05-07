ヒップホップユニット「ＣｒｅｅｐｙＮｕｔｓ」Ｒ―指定の妻で、タレントの江藤菜摘（なつみ）が、２人の子どもとの最新ショットを公開した。江藤は６日までに自身のインスタグラムを更新。「最近のお家でのベストショット２人合わせて総重量約３０ｋｇ！母、頑張ってます」と記し、２歳と１歳の２人の子どもを抱っこしたショットをアップ。「そして人生初のブリーチーーー」とつづり、明るい髪色が初めてブリーチだと