◆米大リーグエンゼルス―ホワイトソックス（６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が６日（日本時間７日）、敵地・エンゼルス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、今季２度目の１試合４三振を喫した。エンゼルスの先発は右腕のウレーニャ。初回１死走者なしの１打席目は空振り三振に倒れた。４点を追う展開になった３回先頭の２打席目も空振り三振。６点を追