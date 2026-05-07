もし自分が痴漢を目撃した場合、どのように行動するべきなのだろうか。東京都がおこなう『痴漢撲滅プロジェクト』と、人気作品『ワタシってサバサバしてるから』（原作・とらふぐさん／漫画・江口心さん）の主人公・網浜がコラボした啓発漫画では、痴漢を目撃した際のやりとりが描かれている。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約6000のいいねが寄せられた。 【漫画】『「ワタシってサバサバしてるから」コラボ啓発漫画』を読