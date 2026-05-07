女優の大河内奈々子が6日、自身のインスタグラムを更新。スタイルのよさが際立つ動画をアップした。 【写真】「刺激的」とアップされた動画むっちゃスタイルいい 大河内はおしゃれな変形トレンチコートに、大きめの茶色のサングラス、焦げ茶のトップスにデニムというカジュアルな装いながらもスタイルのよさがわかる。「銀座は色々刺激的」と、銀座6丁目のバス停の前からGINZA SIXに向かって颯爽と歩いた。この動画