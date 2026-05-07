大人気YouTuberで配信者のがーどまんが5日、自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。妻でYouTuberのふくれなが第1子を妊娠したことを報告した。2人は2023年11月に結婚を発表している。 【写真】ラブラブ！結婚式で幸せそうながーどまん&ふくれな夫妻 がーどまんは配信の冒頭で「今回は本当に大事な報告があって」と切り出し、ふくれなを呼び込んだ。そして「いろいろありまして動画でも発表できなか