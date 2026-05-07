今日7日(木)は、広い範囲で晴れるでしょう。沖縄も貴重な梅雨の晴れ間となる見込みです。最高気温は平年並みか高く、25℃以上の夏日地点は300地点を超えて、今年最多になりそうです。紫外線と暑さ対策を万全になさってください。広く晴れ沖縄も梅雨の晴れ間今日7日(木)は、本州付近は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。九州から東北は広く晴れて、洗濯日和でしょう。紫外線が強いので、日傘や帽子などでしっかり対策してお出