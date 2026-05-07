1998年フランスW杯では18歳の小野伸二が選出された北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーは、5月15日に発表される。これまでのメンバー発表では、毎大会のように“サプライズ”が話題になる。若き才能の抜擢、ベテランの復活、あるいは当落線上と見られていた選手の滑り込み――。そして実際に、本大会でどのような役割を担ったのかまで含めて、後々まで語り継がれるケースも少なくない。日本代表初出場となった1998年フ