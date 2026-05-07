稲村隼翔が失点に直結したパスミスを悔やんだFC東京は5月6日、明治安田J1百年構想リーグの第15節でジェフユナイテッド千葉と対戦し、0-3で敗れた。リーグ優勝を目指すなかで、痛恨の敗戦。DF稲村隼翔が「ゲームの入りで難しい状況を作ってしまった」と失点に直結したプレーを悔やんだ。この日、24歳の誕生日を迎えた稲村。前半6分に稲村からDF橋本健人へのパスをカットされ、そこから失点。前半39分にはセットプレーの流れから