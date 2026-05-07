現地メディア「A BOLA」が報じたポルトガル1部スポルティングのMF守田英正がイングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドへの移籍に近づいているようだ。ポルトガルの大手紙「A BOLA」が報じた30歳の守田は2022年夏からスポルティングでプレーしているが、契約は今季限り。クラブは契約延長をオファーしているが、記事によれば「シーズン終了後の退団は既定路線であり、移籍先はほぼ決まっている」という。守田はイ