北朝鮮が最近改正した新しい憲法に、韓半島（朝鮮半島）の休戦ラインを事実上の国境線として設定する領土条項を新設したことが分かった。6日に公開された北朝鮮の新憲法（朝鮮民主主義人民共和国憲法）には「領域は北側で中国およびロシアと、南側で大韓民国と接している領土と、それに基づいて設定された領海、領空を含む」という領土条項（第2条）が盛り込まれた。領土を休戦ライン以北に限定し、韓国とは同族ではなく国家間の関