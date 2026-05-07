2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/12/20）。【衝撃画像】「年齢を聞いて超ビックリ」「顔がイケメンすぎる」夫50歳、妻25歳のラブラブすぎる2ショットを見る＊＊＊YouTubeちゃんねる『りこよしの旅行と日常』で活動する、よしきさん（50）とりこさん（25）の「りこよし」夫婦。25歳という年の差がありながらも、その仲睦ま