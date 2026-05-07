2025年6月14日、前立腺がんのため享年59にて逝去された医療ジャーナリストの長田昭二さん。文藝春秋PLUS連載「僕の前立腺がんレポート」をはじめ、死の直前まで、懸命な治療の全てを読者に伝え続けてくださいました。「週刊文春」に寄稿した闘病記を改めて公開します。（初出：2022年8月18日・25日号）【写真】この記事の写真を見る（2枚）様々な病について、普通の人よりいささか詳しい自分ががんになった。知識や人脈があっ