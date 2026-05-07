【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は6日、イランとの戦闘開始後、中東各地の米軍施設で少なくとも228カ所の建造物や装備品に被害があったと報じた。衛星画像に基づく分析で、これまで指摘されていた被害の規模を大きく上回るとした。同紙によると損害があったのはバーレーンやクウェート、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）などにある基地や拠点の兵舎や燃料貯蔵施設、航空機、防空装備など。米軍がイランの