【ワシントン共同】ベセント米財務長官が11〜13日の日程で訪日し、高市早苗首相と面会する方向で調整していることが6日、分かった。片山さつき財務相らとも会談する見通し。為替や、中国による対日輸出規制が議題に上る可能性がある。