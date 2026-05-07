◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年5月6日アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が6日（日本時間7日）、エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、2−7の7回2死満塁第4打席も、第1、2、3打席に続き三振に倒れた。3打席は相手先発ウレーニャの前に空振り三振で、4打席目はポメランツから見逃し三振を奪われた。1試合4三振は、4月28日（同29日）エンゼル戦以来今季2度目。現在両リーグトッ