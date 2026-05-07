ABCテレビのニュース情報番組『news おかえり』（毎週月〜金曜 後3：40※関西地区）は、今春で放送5年目に突入する。さらなるパワーアップを目指し、関西ジュニア・AmBitiousが出演するロケコーナー（隔週金曜）が8日から新しくなる。放送に先駆け、真弓孟之と山中一輝からコメントが届いた。【番組カット】真剣にレシートの内容を見つめる真弓孟之＆山中一輝新コーナー名は「行き先はレシートまかせ〜AmBitiousの絶品いただ