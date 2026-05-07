欧州最強クラブを決めるチャンピオンズリーグは、現地時間6日までにノックアウトフェーズ準決勝の全日程が終了し、決勝の対戦カードが確定した。ビッグイヤーをかけた決勝ではパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とアーセナル（イングランド）が対戦することに。PSGが2シーズン連続の決勝進出で連覇を目指す一方、アーセナルは実に20シーズンぶりの決勝進出となり、勝てば悲願の初優勝だ。王者とした今大会に臨んでいるPS