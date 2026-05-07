痛恨の黒星発進だ。サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップ。今秋にカタールで行なわれるU-17ワールドカップのアジア予選も兼ねた大会で、４つのグループステージから決勝トーナメントに進出した８か国が原則として、世界大会へのチケットを得られる。このレギュレーションで、いきなり躓いたのが、日本と同じＢ組の中国だ。現地５月５日のGS初戦で、日本がカタールに３−１で勝利した一方、中国はインドネシアに０